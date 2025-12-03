Raphinha se harta de Lamine Yamal: bronca tremenda en el descanso del Barça-Atlético

El FC Barcelona firmó una remontada crucial para tumbar al Atlético de Madrid (3-1) en el Spotify Camp Nou y abrir una brecha de seis puntos con los rojiblancos en esta jornada 19 adelantada por la Supercopa, un triunfo que además mete presión al Real Madrid antes de su visita del miércoles al Athletic Club en San Mamés.

Los azulgranas remontaron el gol inicial de Baena con un partido de gran nivel. Pedri brilló para aprovechar la falta de tensión defensiva rojiblanca y Raphinha tiró del carro para asentar al equipo en lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, al finalizar la primera parte no todos se marcharon satisfechos a la caseta. Según ha desvelado National.cat, durante el descanso, el ambiente en el vestuario estuvo caliente. Y uno de los protagonistas fue Lamine Yamal.

"El choque arrancó mal para el Barça. Baena adelantó al Atlético en el minuto 14. Pero los azulgrana no bajaron los brazos. En el 26, Raphinha anotó a puerta vacía tras regatear a Oblak. Fue un gol liberador. Pero el equipo no estaba del todo metido. La presión no era constante. El ritmo no era uniforme. Y eso encendió al brasileño", revela el citado medio.

Raphinha se vistió una vez más de líder y explotó. Había marcado el gol del empate que supuso una gran liberación para los de Flick pero quería más. Al descanso, según National.cat, hubo palabras subidas de tono. El brasileño pidió un plus a todos y en especial a Lamine Yamal.

Y parece ser que surtió efecto. A partir de ahí, la perla blaugrana ganó más duelos que nadie y completó más regates que nadie, aunque no logró dar el toque final a una actuación que lo merecía.

Los capitanes ya lo abroncaron en Stamford Bridge

No es la primer vez que los pesos pesados del vestuario ponen las pilas al de Rocafonda. El FC Barcelona cayó contra el Chelsea (-) en Stamford Bridge, en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions en un partido en el que un jugador brilló por encima de todos: Marc Cucurella. El lateral del Chelsea tenía la difícil tarea de tapar a Lamine Yamal y los hizo a la perfección. En 90 minutos, Cucurella ganó 4 de las 5 entradas que probó, interceptó un balón, despejó dos y recuperó cuatro. Además, ganó siete duelos y solo fue regateado una vez. Con el balón, sirvió un pase clave, registró un 87% de acierto en el pase y recibió dos faltas.

Robert Sánchez, portero del Chelsea, aseguró que Marc Cucurella tuvo en el bolsillo a Lamine Yamal, en referencia a lo bien que defendió el lateral al atacante del Barcelona. "Lo ha tenido en el bolsillo", respondió el portero español en la zona mixta de Stamford Bridge sobre el duelo que Cucurella le ganó a Lamine, completamente borrado del terreno de juego. Para colmo, tras ser cambiado prácticamente no saludó al entrenador y acompañó su salida con un claro gesto de fastidio.

Su pasividad, su gesto al salir del campo y su falta de intensidad sobre el campo le valió una reprimenda de los capitanes. Su rendimiento fue criticado con dureza: no defendía, no se ofrecía y parecía fuera del partido. Todo esto hizo que el vestuario le reclamara más compromiso.

Los capitanes del Barcelona ya le habrían llamado la atención en ocasiones anteriores por "reiteradas faltas de indisciplina" y por tener hábitos que, a su juicio, no son los adecuados para un jugador de su edad y proyección. Varios medios catalanes aseguraron incluso que los "jefes" del vestuario le han pedido que se concentre más en el fútbol y que gestione mejor su vida fuera del campo.