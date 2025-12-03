El jugador al que vinculan con el Barça como sustituto de Lewandowski

Mientras avanza la temporada, el Barça va viendo cómo se acerca el momento de decidir sobre el futuro de una de sus grandes estrellas. Robert Lewandowski termina contrato en junio de 2026 y todavía no está claro si seguirá más allá de la presente campaña.

Está claro que, cuando está en forma, sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo. Pero con 37 años ya se sabe que su 'vida útil' para un club de la exigencia del Barça está cercana a concluir. Así, uno de los principales asuntos que se trata en los despachos de la entidad blaugrana es la sucesión del astro polaco.

En este sentido, desde Sky Sports se ha vinculado a un nuevo nombre a la lista de posibles candidatos. Y se trata de una referencia más que sorprendente. Ya era conocido el gusto del club de la Ciudad Condal por perfiles como el de Julián Álvarez (Atlético) o Harry Kane -descartado por su alto precio-, e incluso el serbio Dusan Vlahovic, de la Juventus.

Pues a todos ellos se une ahora el nombre de Fisnik Asllani, delantero nacido en Kosovo y de pasaporte alemán que juega para el Hoffenheim de la Bundesliga. Asllani, con un valor de mercado de 18 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, lleva seis goles en este tercio inicial de temporada. Se trata de un delantero de 1,91 de altura

Siempre según Sky Sport, la cláusula de rescisión de Asllani estaría por debajo de los 30 millones de euros, lo que sería un precio más o menos asequible para un Barça que todavía tiene que terminar de poner sus cuentas en orden, si bien parece que lo peor del desfase financiero ha pasado ya. El jugador también es internacional con la selección de Kosovo, con la que ha jugado ya 12 encuentros a sus 23 años.

El Hoffenheim se sitúa actualmente en la quinta posición de la Bundesliga. Como es obvio, Asllani está en el radar de los grandes del país germano. De momento, para el Barça, es el último de una lista que ya empieza a ser larga. Pero antes, queda que Lewandowski decida qué hará tras acabar contrato.