La indignada reacción de Pedro Delgado a un mensaje de Pérez Reverte

Pepe Lomas, un hombre de mediana edad, vivía una vida tranquila en su casa de campo. Un día, su vida dio un giro inesperado cuando un intruso irrumpió en su hogar. Pepe, temiendo por su vida, se defendió y, en el proceso, mató al intruso.Fue arrestado y condenado a prisión y eso ha provocado reacciones de mucha gente, entre ellas, escritores y deportistas.

La ley en muchos países establece que uno tiene el derecho a defenderse si se siente amenazado. Sin embargo, la ley también especifica que la fuerza utilizada en defensa propia debe ser proporcional a la amenaza percibida. En el caso de Pepe, el tribunal determinó que la fuerza que utilizó, que resultó en la muerte del intruso, excedió lo que se consideraría una respuesta proporcional a la amenaza.

Sucedió la madrugada del 1 de agosto de 2021. Cuando oyó ruidos en su parcela Lomas cogió una de sus escopetas y observó que el intruso había cogido una motosierra apagada y otras herramientas de la casa. Se acercó a él y a cinco metros y sin aviso le disparó una vez y después otra por la espalda y lo mató. El tribunal tomó en cuenta varios factores al emitir su veredicto, entre ellas que Lomas tenía otras opciones disponibles para él en lugar de recurrir a la violencia letal. Podría haber intentado huir de la casa o llamar a la policía. Sin embargo, en lugar de eso, eligió enfrentarse al intruso, lo que resultó en su muerte.

Como resultado, fue condenado a prisión por uin juzgado popular y su caso ha provocado un debate en la sociedad sobre el derecho a la autodefensa y las leyes que lo rigen.

Uno de los que ha opinado ha sido el escritor Pérez Reverte. ""Tenía que haber huido de su casa para defender su vida". A mí me queda poco en el autobús, pues me bajo en la próxima; pero no les envidio a ustedes la España primorosa que van a disfrutar en el muy próximo futuro", escribía el escritor español indignado.

Una de las respuestas ha llegado de Pedro Delgado, el mítico ciclista, poco acostumbrado a opinar de las noticias, pero que esta vez no se ha podido aguantar.

"Sinceramente me parece una vergüenza por parte del jurado y la fiscalia. ¿Qué España quieren promover? ¿La de la huida y mirar a otro lado? o ¿la de hacer frente a los problemas? Así hacemos fuerte a los indeseables", escribía Perico.