El cruel mensaje de Rufián contra Luis Figo por su anuncio del cochinillo antes del Clásico

Se acerca del Clásico, el Real Madrid - Barcelona que decide LaLiga y eso lo ha aprovechado Uber para rodar un anuncio con Luis Figo de protagonista. Y siempre que está Figo, hay polémica y siempre que está Figo, aparece Gabriel Rufíán, su antagonista.

El tema del anuncio es el cochinillo que le tiraron en el Camp Nou recordando ese hecho, que sin duda que marcó la historia del fútbol y que ha quedado en el recuerdo de todos los aficionadso. Todo nació por la controversia que generó el pase de Figo de FC Barcelona al Real Madrid en el año 2000, cuando se convirtió en un jugador estrella de la campaña de Florentino Pérez para su elección como presidente.

En el anuncio, Figo ordena un cochinillo a través de Uber Eats para ser entregado en su casa. La imagen del cochinillo que le lanzaron a Figo en el Camp Nou ha quedado como un icono del Clásico y ha sido utilizada por el jugador en su campaña publicitaria para Uber Eats, lo que ha generado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.

"Desde aquel fatídico partido hace más de veinte años, me han tirado casi de todo. Para todos los que me echéis de menos, ya no tenéis que esperar a que saque un córner para que me coma un cochinillo porque en Uber Eats ya sabéis que podemos pedir casi casi de todo", asegura el ex futbolista del Barcelona y del Real Madrid leyendo un periódico en su casa. Para celebrar este Clásico han metido mi plato favorito (cochinillo asado crujiente). Eso sí, si vas al partido, deja el cochinillo en casa", dice. Además, enla aplicación está la tienda el 'El cochinillo de Figo', desde donde se puede pedir cochinillo.

La campaña ha aprovechado la cercanía del partido para ver la luz y también que Figo es ahora casi tan polémico como lo fue su traspaso, porque no se calla en las redes. Su objetivo suelen ser políticos de izquierdas. Y Rufián su favorito.

Pero ha sido Rufián el que ha empezado esta nueva batalla al ver el anuncio y escribir con ironía: "En una semana ficha por Glovo", otra de las compañías de reparto conocidas.

Rufián, de ese modo, puede que ayude al objetivo de Uber con el anuncio. Que se hable de él, que se conozca. Rufián no ha hecho más que prender la mecha.