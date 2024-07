Una Inteligencia Artificial de Luis de la Fuente trolea a Pedrerol: “No celebras un gol ni aunque te paguen”

La selección española ya espera a Inglaterra en la final de la Eurocopa que se jugará el próximo domingo. Uno de los temas más cuestionados sobre "El Chiringuito" fue si van con España y un usuario realizó una Inteligencia Artificial de broma para hablar sobre este tema. Me han dado muchos palos. Primero ibas con Croacia, Italia, Albania, Georgia, Alemania y Francia. No celebras un gol de España ni aunque te paguen. Suerte que está Juanfe defendiéndome pero no le das paso", comentó la Inteligencia Artificial con imágenes del seleccionador y su voz.

El presentador se tomó con un buen humor estas palabras. La IA también tuvo palabras contra Edu Aguirre: "Otro que me dio palos fue Edu Aguirre que celebra los goles de Portugal...", aseguró. Este vídeo se hizo viral a las pocas horas y acumuló muchos comentarios. "Por fin alguien habla claro, menos mal". "Gracias IA por decir lo que todos pensamos". "Parece broma pero lleva razón", fueron algunos de los comentarios.

Luis de la Fuente seguirá siendo el seleccionador de España durante el Mundial 2026 de México/Estados Unidos/Canadá. Un acontecimiento que puede ser histórico con una generación de futbolistas todavía más contrastados.

De la Fuente se ganó el elogio de muchos españoles que al principio no veían bien la llegada de un "desconocido" a la selección, pero ganar la Liga de Naciones y meter a España en una final de la Eurocopa son méritos suficientes como para valorar su trabajo.