La brutal batalla campal entre los jugadores de Uruguay y los aficionados de Colombia con cuchillos.

Varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Núñez y Ronald Araujo saltaron a la grada para pelear con hinchas colombianos una vez finalizado el partido de semifinales de la Copa América entre Uruguay y Colombia. Al final de los 90 minutos hubo una trifulca entre jugadores de las selecciones, que se reprodujo en la grada entre hinchas de los dos países.

Lo surrealista ocurrió cuando Núñez, Araujo y otros jugadores saltaron a la grada para implicarse en la pelea entre hinchas mientras les llovían objetos y líquidos. La trifulca duró varios minutos mientras los esfuerzos de la policía eran inútiles para separar a los implicados.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aseguró que los jugadores de Uruguay involucrados en la pelea con algunos aficionados de Colombia en la grada del Bank of América Stadium de Charlotte (Carolina del Norte) "simplemente fueron a proteger a su familia".

"Hasta ahora lo que hemos tenido es diálogo interno, saber que hubo una reacción natural, instintiva, de padre, de esposo, de hermano, de hijo que al ver a su familia en un momento muy complicado y al ver que no permitían la evacuación hacia la cancha, que es lo que el protocolo indica", dijo Alonso en la zona mixta posterior a las semifinales de la Copa América.

"Estaban rodeados, se trancó el acceso a la cancha y en ese momento quedó muy encerrada la gente que además estaba rodeada de una cantidad impresionante de hinchas colombianos y que algunos, como bien dijo José María Giménez, algunos tuvieron una actitud agresiva con ellos y se dieron después unas escaramuzas que algunas personas tuvieron que salir a cortar", dijo Alonso.

"Luego aparecieron cuando lo notaron algunos jugadores uruguayos a tratar de proteger a sus hijos, proteger a su familia, su madre, su suegra, su señora, sus hermanos. Se agravó la situación, pero creo que es una reacción natural al percibir lo que estaba pasando", añadió.

"Nosotros también sufrimos un intento de invasión del palco, tiraron cosas, dijeron cosas, tuvimos que hacer entrar niños al palco. Pero fueron unos minutos y listo. Hay que ver las imágenes, conversar y evaluarlas", insistió.

Alonso aseguró además que la AUF cuenta con un departamento de derecho que está preparado para estudiar los expedientes que haya sobre lo sucedido en el encuentro.

"No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha", afirmó la Conmebol en un comunicado en el que no se refirió directamente a los incidentes ocurridos al término de la semifinal de este miércoles disputada en el Bank of America Stadium de Charlotte.

"Cuando vi que eso se había resuelto me fui a los vestuarios", dijo Bielsa, que también explicó que pensó que los jugadores que se dirigían a la grada "estaban agradeciendo al público uruguayo el apoyo".