Isco pide el regreso de Ceballos al Betis: “Se está haciendo querer el mamón”

Isco Alarcón ha vuelto a disfrutar del fútbol este fin de semana. El talentoso mediocentro español parece haber superado definitivamente una grave lesión de peroné que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante tanto tiempo. Este domingo ha disputado un total de sesenta minutos con la camiseta del Real Betis, dando muestras de las buenas sensaciones que va teniendo sobre el césped a medida que pasan las semanas. Un encuentro en el que volvía a ser titular con el equipo andaluz después de más de siete meses, y en el que consiguió anotar su primer tanto de la temporada con los verdiblancos antes de lanzar un guiño a Dani Ceballos.

Real Betis vs Rayo Vallecano Julio Munoz Agencia EFE

Betis y Rayo terminaron empatando a goles un partido muy disputado en el que el regreso de Isco a la titularidad, fue sin duda una de las mejores noticias que nos dejó este último encuentro del año en LaLiga EA Sports. El mediocentro del Betis volvió a ser de la partida por primera vezdespués de regresar al equipo contra el Barça hace ahora poco más de dos semanas. Fue el propio Isco quien consiguió adelantar a su equipo en el minuto 37 de este partido contra el Rayo Vallecano.

El jugador andaluz no se puso nervioso desde los once metros, y puso el 1-0 en el marcador en su regreso a la titularidad en el Villamarín. Consiguió engañar por completo al guardameta rival para lanzar hacia la derecha “un pase a la red” que terminó entrando con sutileza en la portería de Augusto Batalla. El Rayo Vallecano no tardaría en reaccionar a este tanto de los locales, y con el gol de Isi Palazón en el minuto 51 de partido consiguió llevarse a casa un punto del estadio del Betis.

Isco Alarcón pide a Ceballos que fiche por el Betis

A pesar de que su equipo no consiguió hacerse con los tres puntos en el último partido del año en casa, Isco Alarcón dio muestras de lo feliz que se siente en estos momentos como jugador del Real Betis. El mediocentro andaluz volvió a disfrutar después de mucho tiempo de más de sesenta minutos sobre el césped del Benito Villamarín, donde volvió a demostrar lo importante que es para el equipo. Al finalizar el encuentro, el jugador del Betis aprovechó su paso por zona mixta para pedir al mediocentro del Real Madrid que regrese esta temporada al club de sus amores.

La próxima semana dará comienzo un mercado de fichajes que seguro dará mucho de qué hablar este invierno. Son muchos los nombres que suenan para reforzar las plantillas de algunos equipos de LaLiga EA Sports, y sin duda el de Dani Ceballos está siendo uno de ellos. Un hecho que ha llevado a Isco Alarcón a pedirle al sevillano que regrese este invierno al Betis en busca de unos minutos que quizá en el Real Madrid no termine teniendo. "A ver si viene ya para acá, se está haciendo querer el mamón", comentaba en los micrófonos de DAZN entre bromas al final del partido.

Dani Ceballos se deja querer por el Betis

Las declaraciones de Isco llegan como respuesta al comentario viral que el actual mediocentro del Real Madrid dejó hace unos días en una popular cuenta de parodia bética en Instagram. Dani Ceballos decidió lanzar un guiño al Betis al publicar que “sólo falta uno de volver por Navidad”. Un comentario que el sevillano dejó en una imagen en la que también aparece Isco junto a Manuel Pellegrini. Una postal navideña de lo más bética que Ceballos utilizó para comentar que igual podría tener pronto un integrante más. Si bien es cierto que en los últimos partidos ha conseguido disputar más minutos con el Real Madrid, es posible que éstos no sean suficientes para un Dani Ceballos que podría tener en mente su regreso al Real Betis de cara al mercado invernal.