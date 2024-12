El Betis quiere cerrar un fichaje a coste cero en LaLiga

A días para que termine el año, Martin Valjent sigue sin renovar con el Real Malloca, y las posturas entre ambas partes parecen muy alejadas. Esto es algo que quiere aprovechar el Betis para hacerse con el central eslovaco de 29 años a coste cero de cara al siguiente curso.

Y es que Martin Valjent será libre para negociar con otros equipos a partir de enero si no renueva antes con el Real Mallorca. Esto es algo que el conjunto balear ha querido evitar a toda costa, pero siempre teniendo claro que no iba a tirar la casa por la ventana. Si podría hacerlo, en cierta medida, el Betis, que al no tener que pagar por su traspaso, podrá ofrecer un sueldo más atractivo a Martin Valjent.

El Betis podría torpedear la renovación de Martin Valjent con el Mallorca

Sin dar por hecha su continuidad en el Real Mallorca, al ser peguntado por su futuro el pasado 18 de noviembre en una entrevista para Diario de Mallorca, el eslovaco señaló: “Ya veremos. De mi parte siempre hay disponibilidad, estoy feliz aquí. Ya hemos empezado alguna conversación con la dirección deportiva y ojalá pueda haber un final bueno”.

Martin Valjent llegó en 2018 al Real Mallorca en calidad de cedido procedente del Chievo Verona, club al que el conjunto balear terminaría pagando 1,5 millones de euros por hacerse con el central en propiedad. Martin Valjent es titular indiscutible para Jagoba Arrasate, y en lo que va de temporada ha disputado un total de 15 encuentros en LaLiga EA Sports.