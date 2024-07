Jon Rahm tira "p’alante" en la primera jornada del British Open

Jon Rahm lleva más de 460 días sin ganar un torneo. Su sequía se extiende desde el 9 de abril de 2023, cuando se puso la chaqueta verde en el Masters de Augusta en lo que era su cuarta victoria en los primeros meses de temporada. Pero ahí se quedó el vasco, al que tampoco le ha sentado especialmente bien a su juego el paso al LIV golf saudí, donde no ha encontrado todavía el camino de los triunfos. La edición 152ª del British Open puede ser un buen momento para volver a levantar los brazos y en eso está Jon, que tuvo un comienzo discreto en Royal Troon, aunque se mostró satisfecho por haber sacado un día bastante desapacible en lo meteorológico, con lluvia y bastante frío. «Para lo difícil que era jugar hoy en el Royal Troon, he sacado el resultado ‘p’alante’», decía Jon ya en la casa club, donde llegó con 73 golpes (+2). Rahm no tuvo buenas sensaciones en el comienzo del recorrido, al fallar de salida tres calles en los primeros cuatro hoyos y caer en la alta hierba lateral que caracteriza el campo escocés. Sin embargo, logró salvar el par en los tres primeros con buenos golpes de aproximación.

En el cuarto hoyo concedió su primer bogey, que luego repetiría en el 13 y 16. Pero, curiosamente, fue a partir del quinto hoyo cuando empezó a encontrar buenas sensaciones en sus golpes. Estuvo muy cerca del birdie en el 5, fallando un putt de metro y medio, pero lo logró en el 8, que finalmente sería el único birdie que llevarse a la boca en toda la jornada.

Después fue descontando hoyos con varios pares consecutivos hasta el 13, donde cometió su segundo bogey, que repitió en el 16, para cerrar su recorrido con un par de pares y poder empezar ya a pensar en el viernes. «He podido arreglar varias salidas malas. El peor swing del día ha sido el del hoyo 13, en el que acabé en un seto. Pero son cosas que pasan. Lo que me ha fastidiado han sido los dos bogeys en pares 5», se quejaba Rahm sin estar del todo descontento con su actuación. «En este campo es difícil poner la bola en la calle en varios hoyos. El 10, el 11, el 13... Hay problemas por todos lados en este campo. Se pueden hacer más birdies en los nueve primeros que en los nueve segundos. Y eso suele ser al revés por la dirección del viento», explicaba con esa capacidad que tiene para recordar cada golpe de su recorrido nada más terminarlo.

«Me las he apañado. Me he arreglado bien. No he cometido errores muy grandes, quitando el del 13. No diría que ha sido un gran día en general, pero con el viento, la lluvia que venía... Y no tener un swing más fluido como debiera. Son cosas con las que hay que lidiar», reconocía Jon, al que le hubiera gustado terminar al par del campo. «Creo que hice lo suficiente para conseguirlo. La clave de la vuelta ha estado en tres hoyos. En el 4, que acabé en el bunker; en el 13, que me fui muy a la derecha; y en el 16, en el que no pude darme una opción de birdie después de haberla puesto en calle», detallaba el vasco. «Esto es golf. Para lo difícil que era, no ha estado mal. A ver si el viernes jugamos un poco mejor», cerraba.

Tiger Woods, +8

Woods llegó con mucha antelación a Royal Troon para familiarizarse con el campo, pero su estreno en el Abierto Británico, que ha ganado en tres ocasiones, no fue el mejor. Tiger ha conseguido jugar los cuatro grandes esta temporada por primera vez desde 2019, antes de que el accidente de coche en 2021 le dejase una pierna muy tocada. El exnúmero uno del mundo firmó 79 golpes, con dos birdies pero muchos errores. Va a necesitar hoy una vuelta muy buena para pasar el corte.