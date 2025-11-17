Un jugador de la NFL, en estado crítico, tras recibir un disparo en el abdomen

Kris Boyd, esquinero (cornerback) del equipo de fútbol americano New York Jets, recibió un disparo en el abdomen la madrugada del domingo, según informaron medios estadounidenses.

El jugador de 29 años se encuentra en estado crítico en el hospital, según informó el Departamento de Policía de Nueva York. La policía no reveló la identidad de Boyd como la víctima, pero un portavoz de los Jets confirmó a la BBC que Boyd había recibido un disparo. Según un portavoz del departamento de Policía de Nueva York, los servicios de emergencia trasladaron a al jugador con una herida de bala en el abdomen al Hospital Bellevue, donde se encuentra en estado crítico pero estable.

Aproximadamente a las 2:00 hora local (7:00 GMT) del domingo por la mañana, la policía recibió una llamada al 911 informando sobre un tiroteo en el centro de Manhattan. Los agentes acudieron a las inmediaciones de un restaurante de lujo llamado Sei Less.

No hay ningún detenido

La investigación sigue en curso y la policía no tiene ningún sospechoso bajo custodia, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

"Estamos al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento", dijo un portavoz de los Jets .

Antes de unirse a los Jets a principios de este año, Boyd jugó dos temporadas con los Houston Texans, después de una temporada con los Arizona Cardinals y cuatro temporadas con los Minnesota Vikings. El esquinero había estado en la lista de lesionados de los Jets después de sufrir una lesión en el hombro durante un entrenamiento del equipo en agosto.

El linebacker de los New York Jets, Jermaine Johnson, publicó un mensaje en X pidiendo oraciones por su compañero de equipo.

"Señor, por favor, extiende tu mano sanadora sobre Kris y guíalo hacia la salud y la seguridad. Señor, te pido que por favor lo ayudes a superar esto sano y salvo", escribió Johnson.

Otros fans han estado reaccionando en X, rezando por la recuperación de Boyd.