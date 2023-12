Bryan Zaragoza explica su fichaje por el Bayern de Múnich

Tan pronto como fue convocado con la Selección, el Granada sumió que o elevaba la cláusula de Bryan Zaragoza por encima de los 15 millones de euros o algún equipo terminaría pagándola. Eso es algo que hará el Bayern de Múnich en el mercado invernal, aunque el atacante de 22 años seguirá en calidad de cedido en el cuadro nazarí hasta final de temporada. Preguntado al respecto, Bryan Zaragoza justificó su fichaje por el conjunto alemán tras el partido que enfrentó a su equipo con el Athletic en Los Cármenes.

“Mejor un punto que quedarnos con nada. Me quedo con la positividad del equipo, por cómo nos hemos rearmado después de lo que ha pasado ayer. El equipo ha dado la cara y ha competido. El entrenador nos pide que seamos un equipo agresivo que tenga la pelota y que cuando robe vaya hacia arriba. ¿El Bayern? Era una situación complicada para mí, había muchos clubes atrás, no me lo pensé dos veces porque es un club que me encanta. Lo que quería era terminar aquí la temporada y quería salir bien de mi Granada”, dijo Bryan Zaragoza en DAZN sobre su fichaje por el Bayern de Múnich.

El Granada de Bryan Zaragoza salvó un punto ante el Athletic

Granada y Athletic empataron en el Nuevo Los Cármenes (1-1) para prolongar sus respectivas rachas, ya que el equipo andaluz acumula trece jornadas sin ganar y sigue en puestos de descenso y el conjunto bilbaíno enlaza seis partidos de LaLiga sin perder y continúa acechando la zona de Liga de Campeones.

El tempranero gol que Iñaki Williams marcó el domingo, antes de que el partido fuera suspendido por la muerte de un aficionado del Granada que estaba en el estadio por un infarto, lo contrarrestó este lunes en el segundo tiempo un tanto en propia meta de Iñigo Ruiz de Galarreta.