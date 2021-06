Javi Martínez y Moncayola “entran en la filosofía del Athletic” según Elizegi

Aitor Elizegi, presidente del Athletic Club, ha explicado que LaLiga ha pedido a los clubes que elaboren un presupuesto para la campaña 2021-2022 con “una variable del 50% del aforo” en la partida de ingresos, que espera se pueda elevar con el paso de los meses. Pese a las limitaciones económicas, no ha escondido que Javi Martínez y Moncayola “entran en la filosofía” del club.

Elizegi ha dado una rueda de prensa en San Mamés para realizar un balance de la campaña, que le ha dejado un sabor “agridulce”, con un título de Supercopa y “expectativas no cumplidas” en LaLiga, y subrayó la necesidad de “dar un salto en la exigencia y capacidad” del equipo rojiblanco.

“No es suficiente con mostrar que tenemos la capacidad ante Sevilla, Atlético o Real Madrid. Hay que demostrarla con más continuidad. La sensación general es que tenemos mimbres, pero necesitamos un salto en esa exigencia y capacidad”, recalcó.

El presidente añadió que después de lanzar “un mensaje de ilusión” ganando una Supercopa a la que “se dará más valor con el paso del tiempo”, después de las derrotas en las dos finales de Copa de abril el Athletic “no cumplió las expectativas” en el tramo final de la campaña.

“En ese balance pongo también el peso de San Mamés, lo que resta no solo económicamente sino en capacidad de competir. El Athletic ha pagado caro el cierre de San Mamés. Pero excusas, cero. La obligación es estar los diez meses a la altura de la exigencia de la competición”, incidió.

A nivel económico señaló que “sobre un presupuesto total que no llega a 500 millones en las cuatro temporadas” de su mandato dejarán de ingresar casi “100 millones: 50 de pérdidas covid y 40 millones de diferencia en la presión fiscal”, a pesar de lo cual tiene la “firme convicción” de que dejará el club “mejor colocado” de lo que lo encontraron.

“Restar San Mamés al completo del balance del ejercicio requiere de un esfuerzo ingente que es el que está haciendo el club para salir en las mejores condiciones. Volver es uno de los mayores títulos que podemos levantar”, añadió sobre esa progresiva vuelta de los aficionados a los estadios prevista para el próximo curso.

La respuesta de Elizegi sobre Moncayola y Javi Martínez

En materia de fichajes, Elizegi señaló que tanto Jon Moncayola como Javi Martínez, dos de los nombres que suenan en Bilbao como posibles refuerzos, son futbolistas que “entran en la filosofía”, si bien matizó: “No sabemos si son parte del proyecto de la dirección deportiva y del entrenador”.

“Ellos trabajan con la obligación de formar una plantilla equilibrada dentro del equilibrio de la masa salarial y el presupuesto del club. A Marcelino le he escuchado que está muy satisfecho con la plantilla que se ha encontrado y que exige más competitividad y constancia en el esfuerzo. No le he escuchado hablar de ningún fichaje”, explicó.

Por último, cuestionado sobre la Superliga apuntó que el propio nombre “es una contradicción” porque “hablar de Superliga sin el Athletic de ‘súper’ tendría poco”.

“No sé a quién se le ocurre”, añadió Elizegi, quien no obstante opinó que “el debate ha merecido la pena” porque “se ha puesto en valor a las canteras y la meritocracia” y concluyó que “se podría aplicar la metáfora de que la vacuna debería ser para todos y no solo para unos pocos”.