El Atlético de Madrid quiere fichar a Cucurella al Getafe

El conjunto rojiblanco quiere a otro lateral zurdo puro además de a Renan Lodi y podría haberlo encontrado en LaLiga Santander. Y es que el Atlético de Madrid estaría interesado en llevarse a Marc Cucurella del Getafe.

El interés del cuadro colchonero por el futbolista de 22 años, que ha sido desvelado por MARCA, llega después de que Ángel Torres dijese que ningún titular saldrá del Getafe si no pagan su cláusula de rescisión. Es decir, que si el Atlético de Madrid quiere fichar a Marc Cucurella deberá abonar los 30 millones de euros en los que está fijada.

Cucurella podría ver con buenos ojos recalar en el Atlético de Madrid

No obstante, en el caso del ex del Barcelona podría ser diferente ya que éste ha manifestado su intención de salir del Getafe si recibía una buena propuesta para dar un salto en su carrera. “Soy ambicioso y me gustaría seguir creciendo. Estoy muy a gusto en Getafe, pero como a todos los futbolista, me gustaría jugar en un grande”, decía Marc Cucurella el pasado mes de abril.

Antes de que arrancase la Eurocopa Sub-21, señalaba: “Quiero que se me valore por el trabajo que vengo haciendo estos años. He hecho unos años en Primera muy buenos, aunque este año nos está costando más a nivel colectivo y en especial a mí también. Es un buen escaparate para que equipos grandes se fijen en ti”.

“Estoy muy feliz en Getafe. En el primer año todos disfrutamos más jugando Europa y este año nos está tocando sufrir lo difícil del fútbol, pero en el Getafe estoy muy a gusto. Pero como cualquier jugador, soy ambicioso y me gusta seguir creciendo. Y, por qué no, intentar jugar en esos grandes equipos”, añadía. ¿Será el Atlético de Madrid el equipo que permita a Marc Cucurella dar un salto en su carrera?