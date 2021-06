El Valencia está dispuesto a vender a Maxi Gómez para fichar un delantero en Segunda

Fútbol

El conjunto che quiere aprovechar que el Almería no ha ascendido para hacerse con los servicios de Umar Sadiq. Para poder cerrar su fichaje, el Valencia deberá hacer antes caja por alguno de sus futbolistas y, dado que juega como delantero, todo parece indicar que Maxi Gómez podría ser el sacrificado.

Y es que el Almería, ante el interés del Sevilla y del Bayern de Múnich, llegó a tasar a Umar Sadiq en 30 millones de euros. Ahora parece que el conjunto hispalense se ha decantado por Joselu, mientras que el Bayern tendría otras prioridades para reforzar su ataque. Esto podría facilitar al Valencia fichar a Umar Sadiq por una cantidad inferior, si bien el Almería pagó en su día 5 millones por su fichaje.

También podría facilitar su desembarco en la capital del Turia Miguel Ángel Corona. El director deportivo del Valencia quiere aprovechar su buena relación con su exequipo para imponerse en la puja por Umar Sadiq según La Voz de Almería.

Umar Sadiq y su posible fichaje por el Valencia

Cuestionado por su futuro, el delantero, que esta temporada ha anotado 20 goles, ha preferido no pronunciarse: “En cuanto a irme a otro club, no quiero hablar; solo quiero mantener la calma y disfrutar del descanso mientras mi representante se encarga de eso”.

Lo que sí ha hecho Umar Sadiq es balance de la temporada: “Los goles realmente no cuentan para mi; el ascenso era el objetivo principal del club, ya que debería haber sido una responsabilidad colectiva promover al equipo a la Primera División. El Almería ha invertido mucho y deberíamos haber pagado a los dueños del club con el ascenso a la Liga de las Estrellas”.

“Hicimos nuestro esfuerzo, pero lo mejor que hicimos no fue lo suficientemente bueno en el Play Off. Obviamente deberíamos haberlo hecho mejor, pero eso ya es una cosa del pasado que me hace sentir mal como persona. Es una de las cosas que no puedes cambiar, así que no debes preocuparte demasiado por eso y esa es mi opinión”, zanjaba el nigeriano.