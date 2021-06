Omar Mascarell podría regresar a LaLiga de la mano del Valencia

Fútbol

El conjunto che vuelve a peinar el mercado en busca de un nuevo centrocampista y, al igual que el pasado mes de enero, piensa en el centrocampista español de 28 años del Schalke para ello. Omar Mascarell ha perdido protagonismo en el cuadro bávaro y eso es algo que quiere aprovechar el Valencia para cerrar su fichaje.

Así lo asegura Superdeporte, que señala que el tinerfeño es un futbolista muy del agrado de José Bordalás. No obstante, cabe señalar que cuestionado por el interés del Valencia, Omar Mascarell dijo durante el pasado mercado invernal: “Cualquier interés es un halago, pero no me bajo del barco del Schalke”. Habrá que ver si ahora que la temporada ha terminado el que fuera futbolista del Real Madrid se muestra más abierto a cambiar de aires. Volver a LaLiga Santander, y hacerlo de la mano del Valencia, podría ser una opción interesante para él.

Jefferson Lerma, una alternativa a Omar Mascarell para el Valencia

Además de Omar Mascarell, otro que puede regresar a LaLiga Santander de la mano del Valencia es Jefferson Lerma. El centrocampista, que fue traspasado por el Levante al Bournemouth por 28 millones de euros en 2018, podría volver a España. El Valencia busca a un futbolista en su demarcación y ya habría preguntado por Jefferson Lerma.

El conjunto che ya sondeó al colombiano el pasado verano y, dado que nuevamente su equipo se ha quedado con las ganas de ascender a la Premier, podría abandonar ahora el Bournemouth. Aunque hay equipos dispuestos a pujar con más fuerza que el Valencia por Jefferson Lerma, el club de Mestalla confía en hacerse con sus servicios en calidad de cedido con opción de compra. El futbolista de 26 años también podría ver con buenos ojos volver a vivir en Valencia, lo que podría declinar la balanza a favor del conjunto che.