Gameiro causa un tremendo enfado al plantar al Olympique de Marsella

Pese a que el delantero de de 34 años había alcanzado un acuerdo con el conjunto presidido por Pablo Longoria, finalmente ha dado marcha atrás. Viendo la oposición de muchos seguidores a que recalase en el Olympique de Marsella teniendo en cuenta su condición de ex del PSG, Kevin Gameiro ha decidido plantar al equipo francés.

Así lo asegura el diario L’Equipe, que señala que la decisión del atacante ha causado un gran enfado en el Olympique de Marsella. Habrá que ver si en la decisión de Kevin Gameiro ha tenido que ver algo un tercer equipo. Y es que el galo termina contrato con el Valencia el 30 de junio, por lo que es libre para negociar con otros clubes desde el pasado mes de enero.

Aunque tímidamente, Kevin Gameiro ha sido relacionado con el Betis, que le ofrecería la oportunidad de seguir en LaLiga Santander. No obstante todo parece indicar que pondrá rumbo a un campeonato menos competitivo a cambio de un suculento salario.

Álex Moreno, otro objetivo del Olympique de Marsella en LaLiga

A la sombra de Juan Miranda, el lateral del Betis podría poner rumbo a Francia en verano. Confirmada la continuidad de Miranda, el Olympique de Marsella buscará alcanzar un acuerdo con el conjunto verdiblanco por Álex Moreno. El defensor tiene una cláusula de 40 millones de euros y el Betis estaría dispuesto a venderle por una cantidad muy inferior. Eso sí, tratará de recuperar los 8 millones que pagó al Rayo Vallecano, que además se reservó un porcentaje en caso de que fuera traspasado.

“Es verdad que han llamado grandes clubes a mi agente pero yo no sé nada. Estoy centrado en acabar LaLiga entrando en Europa con el Betis y no sé nada más. Me ha dicho mi agente que me centre en el Betis, en lo mío, en los partidos que nos quedan. Es cosa de los agentes y es un orgullo que grandes clubes se fijen en mí”, decía recientemente Álex Moreno al ser cuestionado por su futuro. ¿Tomará el camino que Kevin Gameiro ha decidido no emprender?