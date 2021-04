El Olympique de Marsella es el favorito para fichar a Álex Moreno

A la sombra de Juan Miranda, aunque éste en principio deberá regresar al Barcelona, el lateral de 27 años podría poner rumbo a Francia en verano. Y es que el Betis tiene un acuerdo con Juan Miranda para las próximas tres temporadas y la intención de negociar con el conjunto azulgrana para hacerse con el defensor en propiedad, algo que quiere aprovechar el Olympique de Marsella para cerrar el fichaje de Álex Moreno.

Además del Olympique de Marsella, club presidido por el español Pablo Longoria, el Nápoles también está tras los pasos del catalán. No obstante, dado que el primero es el gran favorito para hacerse con sus servicios, en Francia preguntaban recientemente a Álex Moreno por su futuro. “Es verdad que han llamado grandes clubes a mi agente pero yo no sé nada. Estoy centrado en acabar LaLiga entrando en Europa con el Betis y no sé nada más. Me ha dicho mi agente que me centre en el Betis, en lo mío, en los partidos que nos quedan. Es cosa de los agentes y es un orgullo que grandes clubes se fijen en mí”, declaraba.

Álex Moreno puede ser un fichaje muy asequible para el Olympique de Marsella

El lateral tiene una cláusula de 40 millones de euros y el Betis estaría dispuesto a venderle al Olympique de Marsella por una cantidad muy inferior. Eso sí, tratará de recuperar los 8 millones que pagó al Rayo Vallecano, que además se reservó un porcentaje en caso de que fuera traspasado.