Marcos Paulo, en Madrid para firmar con el Atlético

Atlético de Madrid

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA el pasado mes de enero, el atacante de 20 años va a comprometerse con el conjunto rojiblanco hasta 2026. Marcos Paulo llegará a coste cero al Atlético de Madrid finalizado su vínculo con el Fluminense.

Según ha mostrado el brasileño en Instagram, ya se encuentra en la Capital de España tras haber cogido un vuelo procedente de Lisboa. Así pues, Marcos Paulo se convertirá en las próximas horas en el primer fichaje del Atlético de Madrid para la próxima temporada.

Aunque el Celta de Vigo y el Cádiz se han mostrado abiertos a ofrecer acomodo al atacante en calidad de cedido, parece que Simeone le hará un sitio en el primer equipo. Para ello, pese a restarle un año de contrato, el Atlético de Madrid cederá a Vitolo. Según ha trascendido, será el Getafe en el equipo que finalmente recale el canario.

Rodrigo de Paul será el siguiente fichaje del Atlético de Madrid tras Marcos Paulo

Tras Marcos Paulo llegará al conjunto rojiblanco Rodrigo de Paul. Las negociaciones por el argentino han entrado en la recta final y así lo reconocían recientemente desde el Udinese. “Hay negociaciones por De Paul y la del Atlético de Madrid es una de las más avanzadas, pero las distancias siguen siendo considerables. Otros clubes también le quieren. Las negociaciones aún no han despegado”, decía su director deportivo.

“La negociación no ha terminado todavía, pero está encaminada, aunque de momento hablamos todavía de un gran jugador del Udinese. Es justo que con 27 años quiera salir y cuando eso suceda estaremos listos para sustituirle. Todavía no hay nada firmado y hay que limar algunas cosas. El Atlético está en ventaja sobre De Paul, pero no ha cerrado todavía un acuerdo, de otra manera sería ya oficial”, añadía Pierpaolo Marino.