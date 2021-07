Estela Grande confirma su relación con un jugador del Getafe

Deportes

La que fuera mujer de Diego Matamoros y participante de GH VIP ha vuelto a encontrar el amor. Si bien desde hace tiempo se rumoreaba que Estela Grande tenía una relación con Juan Iglesias, lateral de 22 años del Getafe B, ahora ha sido ella la que lo ha confirmado.

Estela Grande conoció al lateral del Getafe por videollamada

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque nos presentaron unos amigos en común. Lo conocí a través de una videollamada”, ha comenzado diciendo la joven de 27 años en su canal de MtMad.

“Hemos estado conectados todo este tiempo. Le he contado todo, él a mí también. Nos hemos contado nuestros amores, él los suyos, también los desamores... Ahora de repente somos amigos y también estamos juntos. Tenemos una relación fácil, tenemos un respeto, una confianza...”, ha seguido contando Estela Grande sobre el futbolista del Getafe.

“Me apoya, me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, es que no sabéis cómo me apoya, es increíble. Si tengo un trabajo me ayuda a hacerlo mil veces mejor... Me ayuda a ser mejor, me impulsa, me da fuerzas, me da alas. Es increíble, me siento muy bien. Desbordo felicidad, porque me complementa al cien por cien”, ha añadido sobre Juan Iglesias.

Ambos han disfrutado ahora de unos días de vacaciones en Ibiza, un destino habitual de los futbolistas en verano y donde Juan Iglesias ha querido llevar a Estela Grande. Ambos han compartido fotografías de sus vacaciones en Instagram.