El Getafe rechaza una oferta del Brighton por Marc Cucurella

Fútbol

La continuidad del carrilero de 22 años en el conjunto azulón está más en el aire que nunca. Y es que el Brighton ha presentado una primera oferta para llevarse a Marc Cucurella del Getafe.

De momento, el equipo madrileño ha declinado dicha propuesta, que era de 15 millones de euros según ha desvelado ESPN. El Getafe sólo dejará salir a Marc Cucurella al Brighton, o a cualquier otro club, a cambio de los 30 millones que figuran en su cláusula de rescisión, especialmente porque el 10 por ciento de lo que ingrese irá a parar a las arcas del Barcelona.

“Que no salga nadie va a ser difícil pese a que las cláusulas son intocables para muchos clubes. Yo he adquirido ese compromiso conmigo mismo y no prometo nada, porque luego los futbolistas hacen lo que quieren, pero no quiero que nadie del equipo titular se vaya si no pagan la cláusula. Y eso lo saben los futbolistas”, decía Ángel Torres, presidente del Getafe, al respecto.

Marc Cucurella podría estar abierto a recalar en el Brighton

Cucurella, por su parte, manifestaba el pasado mes de abril: “Soy ambicioso y me gustaría seguir creciendo. Estoy muy a gusto en Getafe, pero como a todos los futbolista, me gustaría jugar en un grande”.

“Estoy muy feliz en Getafe. En el primer año todos disfrutamos más jugando Europa y este año nos está tocando sufrir lo difícil del fútbol, pero en el Getafe estoy muy a gusto. Pero como cualquier jugador, soy ambicioso y me gusta seguir creciendo. Y, por qué no, intentar jugar en esos grandes equipos”, agregaba. ¿Resultará el Brighton una opción atractiva para Marc Cucurella?