Muniain se explica después de que publicasen una foto suya fumándose un puro

Fútbol

El capitán Iker Muniain subrayó que, aunque es “consciente” de que representa al Athletic Club “24 horas al día y 365 días al año”, sabe diferenciar “su vida profesional de la vida privada” y no acepta que le den “lecciones de lo que es representar” al club rojiblanco.

“No tendría que dar ni media explicación de lo que hago en mi vida privada, pero puedo hablar porque no tengo nada que esconder”, dijo Muniain cuando se le cuestionó en la sala de prensa de Lezama por la fotografía masivamente difundida en redes sociales en la que se le ve encendiendo un puro en una sobremesa durante sus vacaciones.

“Estaba de vacaciones con mis amigos, que casualmente son mis compañeros de equipo, y en un momento decidí encender un puro con mala suerte de que había una persona que en vez de disfrutar de su comida prefiere hacer una foto en ese momento”, explicó.

Muniain entiende que ese acto es “una cosa normal que no perjudica para nada” a su “rendimiento” y entiende las críticas por la “rabia” descargada por una parte de la afición rojiblanca después de que el Athletic no lograra el título en ninguna de las dos finales de Copa que disputó.

“Si eso hubiera ocurrido ahora tendría aquí una montaña de cajas de puros”, añadió antes de recalcar que también ha “escuchado cosas” que “van más allá de un simple puro”.

“No sé si a la gente le molesta eso, que lleve un peinado determinado o una camisa o un coche de un color determinado. Por cosas de gustos u opiniones que no tienen nada que ver con lo deportivo la gente me juzga y me critica diciendo que no soy buen profesional, que no represento al club y que no merezco ser el capitán”, lamentó.

“Me parece increíble. Acepto que mis gustos no le gusten a todo el mundo. Lo que no acepto es que me vengan a dar lecciones de lo que es defender y representar a este club en el que llevo 16 años y defender este brazalete. Si alguien no esta de acuerdo, lo siento, pero más claro que esto no se puede decir”, zanjó Muniain.