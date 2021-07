Cristina Pedroche reacciona así ante las burlas en Zapeando hacia Álvaro Morata

Deportes

La presentadora ha salido en defensa del delantero de la Selección. Lo ha hecho después de que Iñaki Urrutia dijera tras un vídeo en el que Lebron James encestaba a la tercera en una canasta en movimiento: “¡Qué puntería! Me pregunto qué pasaría si Morata fuera baloncestista y le pusieran este reto. Bueno, no me lo pregunto, lo sé”. “Oye, con Morata ni una”, ha cortado rápidamente Cristina Pedroche.

“Pues hemos hecho varias ya”, le recordaba el colaborador de Zapeando a Cristina Pedroche, que es una reconocida seguidora del Rayo Vallecano. “Y yo siempre os he corregido. A ver si aquí nadie falla”, contestaba ella en defensa de Álvaro Morata.

Las burlas en Zapeando y en La Resistencia hacia Álvaro Morata

Además de en Zapeando, el delantero de la Juventus ha sido objeto de burla en La Resistencia. Durante la grabación de la entrevista al cantante Rauw Alejandro, David Broncano hizo un parón para decir: “Iba ganando España 3-1, ha remontado Croacia 3-3, estamos en la prórroga y acaba de marcar España. En concreto, ojo... ¡ha marcado Morata!”.

El presentador de La Resistencia quiso poner entonces a Rauw Alejandro en antecedentes. “Te cuento la historia. ¿Estás al tanto de esta movida? Te va a gustar... Morata es el delantero centro del equipo. Muy bueno. De la Juve. Pero digamos que los tres primeros partidos, pues bueno, algo ha pasado ahí. Le venían balones y él, por lo que sea, no terminaba de meterlos. Pero el chaval es voluntarioso y quiere marcar. El tío quiere vivir, pero no estaban entrando. Y el otro día aquí dijimos: ‘Hay que estar con Morata porque en algún momento va a marcar’. Y ha marcado el 4-3. ¡Vamos ahí! Es que me emociono”, confesaba David Broncano, que al igual que Cristina Pedroche salió en defensa del delantero de la Selección.