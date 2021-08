Rufete empuja a Matías Vargas a abandonar el Espanayol

Fútbol

El director deportivo del cuadro perico ha sido preguntado por las posibles salidas que pueden producirse en el conjunto blanquiazul. En concreto Rufete ha sido preguntado por Matías Vargas y por Adriá Pedrosa.

Noticias relacionadas Televisión. Las dos tentadoras de La Isla de las Tentaciones que han negado a Jesé

Respecto al primero ha señalado: “Queremos que ‘Mati’ tenga minutos, nos lo podemos plantear que sea en el Espanyol o fuera. Eso lo he hablado con él”. “Hemos tenido alguna situación que no se ha materializado. Él sabe lo que piensa el míster y qué debe mejorar. No queremos que pierda un año más, porque no es bueno ni para él ni para el club”, ha añadido Rufete sobre Matías Vargas haciendo indicar que su salida del Espanyol puede ser inminente.

Sobre la posibilidad de que el cuadro perico acepte una oferta por Adriá Pedrosa ha comentado: “Desde que llegó el presidente, el precio de venta siempre lo va a fijar el Espanyol. Por Adri y varios jugadores nuestros, por su edad y nivel, siempre hay llamadas e interés pero no hemos tenido nada formal que nos haya llevado a plantearnos nada. Pero es cierto que para poder tener límite, exploramos todas las opciones. Nuestra idea es ordenar la plantilla y tener un buen conjunto para competir en Primera”.

Rufete también ha hecho alusión a la inyección económica proveniente de LaLiga tras el nuevo acuerdo con el fondo de inversión: “Cuando llegue al área deportiva y el club nos diga que nos afecta positivamente, seguiremos con nuestra planificación. El año pasado inscribimos a Keidi con el riesgo que conllevaba, pero es complicado; no es lo mismo inscribir a un jugador que a tres o cuatro... Todo lo que ayude a abrir el límite dará velocidad y posibilitará mejorar la plantilla”.