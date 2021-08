El Betis es el equipo mejor posicionado para fichar a Darío Benedetto

Fútbol

La llegada del delantero de 31 años al conjunto verdiblanco es cuestión de tiempo. En concreto, tan pronto como el Olympique de Marsella fiche a un nuevo atacante, éste podrá recalar en el Betis. Si bien el Elche también estaba interesado en Darío Benedetto, el equipo ilicitano se habría decantado finalmente por Juanjo Narváez, dejando así vía libre al club de las Trece Barras.

Darío Benedetto podría propiciar la salida del Betis de Loren Morón

La llegada de Darío Benedetto al Betis podría propiciar al salida de Loren Morón. Aunque en las últimas horas se había dicho que el delantero de 27 años veía con buenos ojos recalar en el Valencia, parece que ahora está más cerca del Celta de Vigo. Y es que el cuadro celeste, que ya intentó fichar a Loren Morón en el pasado, es el nuevo favorito para hacerse con sus servicios.

“Es verdad que cuando las cosas pasan, pasan por algo. Yo sé la situación en la que estoy ahora, pero seguía en el mercado, tanto de verano como de invierno. Surgió la opción del Celta, se barajó esa opción porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió. A trabajar como he trabajado siempre en el Betis, yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar, han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí. Ya eso será en tiempo de verano, pero aquí estoy muy bien y esta es mi casa”, reconocía el atacante meses atrás. Ahora, la llegada de Darío Benedetto al Betis podría empujarle al club vigués.