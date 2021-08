Michel confirma la oferta del Valencia por Djené

Fútbol

El conjunto che, además de a Mauro Arambarri, pretende llevarse del Getafe al central de 29 años. Al respecto ha sido cuestionado Míchel en rueda de prensa, donde ha confirmado el interés del Valencia por Djené.

“Djené es un jugador nuestro. Sabemos que hubo, casualmente, la semana del partido contra el Valencia una oferta de ellos que no cumplía las expectativas. Nosotros respetamos a nuestro jugador por su nivel futbolístico y las ofertas no alcanzaban eso”, ha señalado el técnico madrileño.

A pocos días del cierre del mercado Michel aún contempla movimientos en el equipo. Se mostró satisfecho por la renovación del uruguayo Mathias Olivera, hecha oficial este viernes.

“Es una noticia fantástica que demuestra la ambición que tiene este club para sentar las bases de seguir mejorando y consolidando. Es un jugador importante para este club y es una buena forma de que termine la incertidumbre”, dijo Michel que descartó a Vitolo para Barcelona.

“Vitolo no va a llegar. Tiene una pequeña rotura de fibras en el sóleo y el proceso es intentar recuperarse para el día de Sevilla. El resto está en perfectas condiciones”, destacó el entrenador del Getafe que insistió en su confianza sobre el checo Jakub Jankto, refuerzo de esta temporada que jugó unos minutos el pasado lunes contra el Sevilla.

“Dependiendo del sistema. Hemos utilizado dos sistemas y en ambos puede actuar. Incluso si jugamos con tres centrocampistas también. Su principal virtud es las ganas de adaptarse que tiene. Estoy convencido que va a dar un gran rendimiento al Getafe. Parece que no tiene nombre pero tiene una grandes condiciones y va a ayudar mucho al equipo”, aventuró el preparador del equipo madrileño.

El Getafe aún no ha marcado en lo que va de competición. Hasta ahora, Sandro Ramírez y Enes Unal han compartido el ataque del equipo madrileño. En esta ocasión, Jaime Mata puede formar parte del once inicial.

“Vamos a ir manejando opciones y una de ellas es que Mata pueda jugar. Tiene algunas molestias pero cualquier jugador que no esté al cien por cien no va a jugar. No sé cual es la pareja óptima, depende de cada partido”, indicó Michel.

El técnico ensalzó al joven ghanés Koffi Akurugu. “Se nos lesionó para el partido del Valencia. Si no, hubiera jugado en el sistema de tres defensas con él de carrilero. Le veo como un jugador de la plantilla y contamos al cien por cien con él en el primer equipo”.

Finalmente, Michel no descartó novedades en su plantilla. “Hay la posibilidad de que algún jugador salga y estaremos preparados para reforzarnos. Estoy encantado con lo que tengo. Me fui de un equipo vendedor y he vuelto a otro que se permite renovar a buenos jugadores e ir al mercado”.