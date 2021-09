Tremenda rajada de Anquela tras su despido: “Yo he contribuido a hacer grande al Alcorcón”

Fútbol

La segunda etapa de Juan Antonio Anquela en el cuadro alfarero ha terminado de una manera triste para él. El jienense sigue muy molesto por la manera en la que ha salido del Alcorcón y así lo ha manifestado en la última entrevista que ha concedido.

“Conmigo no han ido de cara. El año pasado cuando llegué el equipo tenia un punto más que ahora, pero era la jornada 11 ó 12… Eso sí, íbamos todos a una. Lo logramos a base de unión ¿Eso se puede perder en dos meses?”, ha comenzado diciendo Juan Antonio Anquela en Onda Madrid.

“Yo llevo mucho tiempo en el fútbol y las caras se ven. Me han cesado en 30 segundos. La conversación de mi despido duró 30 segundos. Que me echen con una conversación de 30 segundos para salir del Alcorcón. Duele. Me da la sensación de que he salido por la puerta de atrás”, ha continuado.

“Me he sentido utilizado. Es que me echan de mi casa. No de cualquier club. Yo he contribuido a hacer grande este equipo. Y para quien diga que yo no sé iniciar proyectos. Cuando llegué al Alcorcón estaba casi en descenso a Tercera División. Cada año hacíamos el Alcorcón más grande y ¿sabes quien hacía los fichajes? Nicolás Rodríguez y yo. Hablamos, discutíamos y consensuábamos. Así entiendo yo el fútbol. Yo he iniciado muchos proyectos. Quizá los que no sepan construir proyectos sea otra gente”, ha recalcado Juan Antonio Anquela.

Según el jienense le han despedido con “excusas de mal pagador”, aunque lo que más le duele es que le hayan echado del equipo de “su alma”. “Yo he visto crecer a este club”, ha subrayado Juan Antonio Anquela.

Anquela no dejará el fútbol tras su salida del Alcorcón

El técnico de 64 años ha aprovechado la ocasión para señalar que no se va a retirar: “Me queda poquito en el fútbol. Quería ponerle un buen broche en el Alcorcón. Pero ahora no lo voy a dejar. Del fútbol me voy yo. Me veo capacitado, actualizado. En el vestuario es imposible encontrar a alguien que hable mal de mí como persona”.