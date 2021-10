Ofrecen a un jugador al Atlético de Madrid a cambio de Álvaro Morata

Deportes

Si bien la continuidad de Álvaro Morata en la Juventus está en el aire, lo que no lo está es que no volverá a defender la camiseta del Atlético de Madrid pese a que tiene contrato con el conjunto rojiblanco hasta 2023 al no entrar en los planes de Simeone. Consciente de ello, la Juventus ofrecerá a Weston McKennie al cuadro colchonero para hacerse en propiedad con Morata.

Noticias relacionadas Redes sociales. Trolean a Marcos Llorente con la presunta infidelidad de su prometida

El equipo madrileño, por su parte, asume que la escuadra transalpina no ejercerá la opción de compra de 35 millones de euros que tiene sobre el delantero. Por ello, para evitar el problema que supondría el regreso de Álvaro Morata, “en el Wanda Metropolitano no tienen prisa, pero no descartaron esa posibilidad” según Tuttosport. Y es que el Atlético de Madrid tiene previsto incorporar a un nuevo centrocampista.

Si no lo hizo en verano es porque prefirió aprovechar la marcha de Saúl Ñíguez al Chelsea para hacer nuevamente sitio en su plantilla a Antoine Griezmann. Ahora Weston McKennie podría ser una buena opción para ocupar el hueco que dejó el futbolista ilicitano.

¿Cambiará el Atlético de Madrid a Álvaro Morata por Weston McKennie?

En el caso del estadounidense, no está teniendo el protagonismo que esperaba después de que la Juventus pagase 20 millones de euros al Schalke por él. El centrocampista de 23 años vería con buenos ojos el poner rumbo al Atlético de Madrid por lo que habrá que ver si el conjunto rojiblanco acepta a Weston McKennie a cambio de desprenderse definitivamente de Álvaro Morata. De momento, el internacional español ya ha dejado 20 millones de euros en las arcas del conjunto rojiblanco durante su cesión al equipo italiano.