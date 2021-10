Saúl Ñíguez podría volver al Atlético de Madrid

Deportes

Aunque el centrocampista de 26 años quiso abandonar el conjunto rojiblanco el pasado verano en busca de una nueva experiencia, ésta no está siendo como esperaba. Saúl Ñíguez sólo ha disputado tres partidos en el presente curso con el Chelsea, y se antoja complicado que el cuadro londinense ejerza la opción de compra de 40 millones de euros que pactó con el Atlético de Madrid.

Además, el Chelsea quiere reforzarse con Marcelo Brozovic en su demarcación, futbolista que termina contrato a final de temporada con el Inter de Milán. Todo parece indicar que Saúl Ñíguez regresará al Atlético de Madrid en verano, por lo que habrá que ver si Simeone le hace nuevamente un hueco en su plantilla.

La salida de Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid

No obstante, el ilicitano señaló al entrenador del Atlético de Madrid como el responsable de su salida. “He tenido varias conversaciones con Simeone de lo de mis posiciones, porque no viene de ahora, llevo tres años así. A él le debo todo, tengo gran relación con él pero él tiene que ser egoísta y pensar en el grupo. Si él piensa que conmigo en el lateral el grupo rinde mejor, lo tiene que hacer. Pero en esto todas las partes salimos ganando. El club y el míster traen a un jugador que querían y yo salgo a un club grandísimo que me quería”, reconocía Saúl Ñíguez en una conversación con Ibai Llanos.

“Me sentía bien en el equipo, como siempre. Lo único es que me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición”, insistió.

Cuestionado por cómo surgió su salida al Chelsea, Saúl Ñíguez contó: “Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas”.