Abelardo quiere pedir perdón a Lucas Pérez

Cuando ambos coincidieron en el Alavés, el técnico asturiano no dudó en señalar públicamente al delantero, al que apartó del equipo. Si bien Abelardo fue destituido antes, la situación pasó factura a Lucas Pérez, al que el club albiazul rescindió su contrato el pasado verano, lo que le permitió recalar a coste cero en el Elche.

Cuestionado por MisterChip por su enfrentamiento con Lucas Pérez, Abelardo ha señalado: “Creo que no estuve acertado y yo lo reconozco. Al igual que yo creo que él no estuvo acertado en algunas cosas que pasaron yo tampoco lo estuve al decirlo públicamente. También me pilló en una situación en la que yo estaba bastante caliente por la situación del equipo. Posiblemente él no quiera hablar conmigo más, pero el trato que tuve con Lucas no fue malo ni mucho menos. Incluso he pensado alguna vez en llamarlo por teléfono pero si me gustaría verlo cara a cara. Seguro que si alguna vez me lo encuentro hablaré con él y espero que quiera hablar conmigo. Por mi parte no le guardo ningún rencor, todo lo contrario le deseo lo mejor. Me alegro de que esté en el Elche y que lo esté haciendo muy bien y me alegro de que le vayan las cosas fenomenal”.

Ojalá @LP10oficial recoja el testigo y dejen todo esto atrás. Son buenas personas y la gente buena siempre se entiende pic.twitter.com/1pDAsnA4Y4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 27, 2021

La versión de Lucas Pérez sobre lo sucedido con Abelardo

Liberado tras su salida al Elche, el atacante comentaba semanas atrás: “Todos sabemos quién me ha hecho daño. No se me defendió como se me debía de defender por parte del club y se lo hice saber”.

“Cuando el míster sabía que se iba a ir del club me acusa directamente a mí como si fuera el único culpable. Además luego hay palabras de compañeros donde se deja entrever que Lucas no era el único problema. La gente y los compañeros nos llevábamos muy bien, lo que se ha generado es por parte del entrenador, que no ha tenido problemas solo conmigo. Cuando se marcha hay muchos compañeros que dicen que hemos mejorado mucho”, dijo Lucas Pérez sobre Abelardo.

“Todas las conversaciones con Abelardo eran buenas hasta que él sacó cosas a la luz en algo que nunca he hecho nada. Que saque el club los expedientes que tiene Lucas Pérez en contra. En ningún momento Abelardo y yo hablamos cara a cara para solucionarlo. Es más, a partir de las primeras declaraciones tras el partido del Atlético de Madrid hablo con el club y estaban por la misma labor que yo, que era salvar al equipo. Les dije que estoy totalmente disponible para jugar. Es más, el único partido que gana Abelardo es conmigo en el campo ante el Valladolid. ¿Qué pasa? ¿que Lucas está comprometidísimo cuando se gana al Valladolid y tres semanas después no lo está? Eso no es así. ¿Por qué él ira la piedra y esconde la mano? ¿Por qué no cuenta lo que ha pasado realmente?”, concluyó