El Leeds toma ventaja al Barcelona en la puja por un jugador del Espanyol

Fútbol

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de octubre, el equipo que dirige Marcelo Bielsa, y en el que juegan Rodrigo Moreno, Diego Llorente y Junior Firpo, estaba cerca de cerrar un nuevo refuerzo en España. Se trata de Mateo Joseph Fernández, delantero de 18 años del Espanyol. Pese a que el Barcelona, el Manchester City y el Arsenal también se habían interesado por él, el Leeds sigue siendo el gran favorito para hacerse con sus servicios.

Así lo asegura Daily Mail, que señala que Mateo Joseph Fernández termina contrato con el Espanyol al final del presente curso. Aunque esto permite al Leeds negociar con él a partir de enero para tratar de hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente, el club inglés no quiere que el Barcelona, ni ningún otro equipo, pueda torpedear su fichaje.

Es por ello por lo que el Leeds, según el citado diario, ha ofrecido medio millón de euros al Espanyol por Mateo Joseph Fernández. El atacante, por su parte, tiene una cláusula de 1,5 millones. No obstante, resulta evidente que el cuadro perico no podrá reclamar dicha cantidad por un jugador que, de no renovar, quedará libre a final de temporada.

También desde Inglaterra amenazan la continuidad de Raúl de Tomás en el Espanyol

Al igual que el de Mateo Joseph Fernández con el Juvenil, el buen hacer de Raúl de Tomás con el Espanyol no está pasando desapercibido en la Premier League. El West Ham ya estuvo cerca de llevarse a Youssef En-Nesyri del Sevilla durante el pasado mercado invernal y ahora tiene previsto volver a la carga por el delantero marroquí. No obstante hay más equipos que querrán hacerse con sus servicios, motivo por el que el West Ham piensa en Raúl de Tomás como alternativa.