El West Ham podría intentar el fichaje de Raúl de Tomás

Fútbol

El buen hacer del delantero de 26 años con el Espanyol no está pasando desapercibido en la Premier League. El West Ham ya estuvo cerca de llevarse a Youssef En-Nesyri del Sevilla durante el pasado mercado invernal y ahora tiene previsto volver a la carga por el marroquí. No obstante hay más equipos que querrán hacerse con sus servicios, motivo por el que el West Ham piensa en Raúl de Tomás como alternativa.

Tampoco lo tendrá fácil el equipo que dirige David Moyes para hacerse con sus servicios ya que el atacante se negó a abandonar el Espanyol tras el descenso del cuadro perico. “El Espanyol ha sido mi gran acierto, porque estoy muy feliz aquí, es como mi familia, me siento muy agradecido por la decisión en su día de Rufete, que me llamó, me fichó y apostó, y por arriesgarse a pagar una cifra tan alta. No sé lo que deparará el futuro, lo único que puedo decir es que me lo voy a dejar todo por el Espanyol. Soy del Espanyol ya y siempre lo seré, ya hasta que me muera. Lucharé por el club, por la afición y por todo el mundo que está dentro de este club”, señalaba recientemente Raúl de Tomas, que tiene una cláusula de 60 millones de euros.

El West Ham, entre Raúl de Tomás y En-Nesyri

Un enero después de que el Sevilla tumbase una oferta de 30 millones por el marroquí, el conjunto inglés está en disposición de mejorar dicha propuesta. El equipo andaluz habría tasado a Youssef En-Nesyri en 45 millones de euros y a esa cantidad estaría dispuesto a acercarse el West Ham. En la puja por el delantero de 24 años también está el Arsenal, motivo por el que el West Ham piensa en Raúl de Tomás como recambio.