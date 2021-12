Guardiola se ofrece para entrenar… ¿a España?

Deportes

El técnico de catalán tiene contrato hasta 2023 con el Manchester City. Si bien es toda una incógnita si renovará o si se tomará un año sabático, a Pep Guardiola le gustaría entrenar en el futuro a una selección. ¿Será el recambio de Luis Enrique en España?

Cuestionado por la posibilidad de ponerse al frente de una selección, Pep Guardiola señalaba: “Me encantaría, ya he dicho alguna vez que cuando termine aquí me gustaría liderar una selección en un Mundial. Pero no es fácil encontrarlo. Hay pocas posiciones”.

“Me gustaría, pero si no pasa, entrenaré clubes, así que no será un problema. Pero en Inglaterra, estando aquí, creo que siempre estaré en el Manchester City y si tengo que volver sería al City, si me quieren. No entrenaría a otro club en Inglaterra aparte de este club”, añadía el que fuera entrenador del Barcelona y del Manchester City.

Pese a su deseo de querer tomar las riendas de una selección, Pep Guardiola no descarta estar más años en el Manchester City: “Quiero estar aquí el mayor tiempo posible, tanto como mi energía y mi amor estén aquí. Después de eso no sé qué pasará”.

España, una opción para Guardiola

Una opción para Pep Guardiola será dirigir a España. Y es que la continuidad de Luis Enrique no está garantizada más allá del Mundial. Cuestionado por su sucesor, Luis Enrique avalaba recientemente la llegada de Guardiola: “Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España, sería perfecto”. “Me encantaría ver su impronta en la selección. No creo que pudiese tener mejor seleccionador España”, insistió.