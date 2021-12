Raúl de Tomás sorprende con estas declaraciones sobre Luis Enrique

Deportes

El delantero del Espanyol atraviesa un momento muy dulce después de que Luis Enrique le incluyera en su última convocatoria. Precisamente con el técnico asturiano se ha comparado Raúl de Tomás, ex del Real Madrid, a la hora de hablar de su forma de ser.

“Que nadie juzgue a nadie a las primeras de cambio”, ha pedido el atacante de 27 años en Post United. “A Luis Enrique le pasa como a mí. Hay prejuicios de la gente que no lo conoce. Es muy buena persona, muy cercano y es un gran entrenador. No todo el mundo puede conocer a Luis Enrique. Todo el mundo sabe el gran grupo que tiene en el cuerpo técnico además”, ha agregado Raúl de Tomás.

Raúl de Tomás y la llamada de Luis Enrique

Sobre la convocatoria de la Selección, el futbolista del Espanyol ha comentado: “Estaba en la playa paseando a mi perro y me llamó el ex delegado José María Calzón para decirme que me habían citado y que debía estar al día siguiente en Las Rozas. Reía, estaba nervioso...”.

Raúl de Tomás ha aprovechado la ocasión para agradecer al Espanyol la inversión “valiente” que hizo por él: “Pagó 22 millones por un jugador que no estaba compitiendo”.

Pese a haber anotado siete goles esta temporada, Raúl de Tomás es consciente de que tendrá complicado ser el pichichi de LaLiga Santander, aunque promete disputarlo: “Es muy difícil, está Benzema y otros, pero por qué no. Hay que pensar siempre en grande. Si peleo por ello también le irá bien al Espanyol”.