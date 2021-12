Manu Vallejo es el favorito para reforzar la delantera del Cádiz

Un rumor recurrente es el que sitúa al atacante de 24 años de regreso al equipo andaluz cada vez que se abre la ventana de transferencias. No obstante, lo cierto es que Manu Vallejo no ha ganado protagonismo con la llegada de José Bordalás al Valencia, algo que quiere aprovechar el Cádiz para solicitar su cesión de cara al segundo tramo de la temporada.

Álvaro Cervera, entrenador del equipo andaluz, ha confirmado que el club realizará al menos tres fichajes en el mercado invernal. Uno será el de un delantero y, según Estadio Deportivo, el mejor posicionado es Manu Vallejo. Manu Vallejo, a su vez, ve con buenos ojos regresar al Cádiz y el Valencia, por su parte, peina el mercado en busca de un nuevo atacante. Incluso se ha hablado de la posible llegada de Diego Costa a la capital del Turia.

Manu Vallejo y Gonzalo Escalante, objetivos del Cádiz

Otra cesión que está dispuesto a solicitar el Cádiz, además de la de Manu Vallejo, es la de Gonzalo Escalante. En el caso del ex del Eibar, la llegada de Maurizio Sarri a la Lazio ha sido todavía más perjudicial para él. Con sólo 8 minutos a sus espaldas, resulta evidente que cambiará de aires en el mercado invernal y Gonzalo Escalante vería con buenos ojos regresar a España. Dicha posibilidad, además del Cádiz, se la ofrecería al argentino el Valencia. No obstante, no se descarta que nuevos equipos de LaLiga se sumen a la puja por Gonzalo Escalante.