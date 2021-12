Valencia y Cádiz podrían traer de regreso a LaLiga a Gonzalo Escalante

Después de media temporada en las filas de la Lazio, el ex del Eibar podría volver a LaLiga Santander. Valencia y Cádiz quieren aprovechar que Gonzalo Escalante sólo ha disputado 8 minutos en el presente curso para solicitar su cesión.

Noticias relacionadas Televisión. Un histórico del programa vuelve a El Chiringuito

La llegada de Maurizio Sarri no ha favorecido al futbolista de 28 años, que vería con buenos ojos regresar a España. Gonzalo Escalante no es la primera opción del Valencia para apuntalar su medular. Como ya sucediera el pasado verano, José Bordalás ha pedido al club un esfuerzo por Mauro Arambarri. No obstante, el Getafe no parece dispuesto a desprenderse del uruguayo a mitad de temporada. De momento, el técnico alicantino está empleando a Hugo Guillamón en dicha demarcación y resulta evidente que el Valencia incorporará a un nuevo centrocampista en el mercado invernal.

Esto ha llevado al conjunto che a sumarse al Cádiz en la puja por Gonzalo Escalante. Habrá que ver si se suman nuevos equipos de LaLiga Santander a la puja por el argentino y por cual de sus pretendientes se decantan tanto él como la Lazio.

El Valencia podría desprenderse de uno de estos jugadores para hacer sitio a Gonzalo Escalante

El conjunto che no descarta disputar competiciones europeas la próxima temporada y con ese objetivo buscará reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato. Para ello el club deberá encontrar acomodo a jugadores como Jason, Rivero, Piccini o Álex Blanco. En lo que respecta a este último, tal y como contamos, tiene al Málaga y al Cádiz tras sus pasos.