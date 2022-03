Joaquín podría seguir una temporada más

Aunque es evidente que el centrocampista de 40 años ha perdido protagonismo en los esquemas de Pellegrini, su rendimiento es satisfactorio cada vez que el chileno le brinda una oportunidad. Joaquín ha sido clave en la clasificación del Betis para la final de la Copa del Rey y, aunque alzar el trofeo podría ser un broche de oro en su carrera, tendrá en su mano continuar una temporada más en el conjunto verdiblanco.

Así lo reconocía Ángel Haro, presidente del Betis, en Movistar, durante el choque que enfrentó al equipo andaluz con el Atlético de Madrid: “Con Joaquín hay una sintonía absoluta y un diálogo constante. Cuando acabe la temporada, nos sentaremos y, en un minuto, llegaremos a un acuerdo. Si él quiere e seguir, va a seguir. Es muy bético y, si se ve con fuerzas y con ganas, que lo diga”.

Joaquín y su posible retirada

Por su parte, Joaquín señalaba en El Hormiguero el pasado mes de noviembre: “Es una decisión difícil. Por lo que yo he vivido, buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que has vivido desde pequeñito es muy complicado. Cuando dicen, te tienes que retirar cuando estés arriba ¿Me cago en los muertos, me voy a retirar cuando mejor estoy, cuando estoy disfrutando? Tienes ganas de seguir, es lo que me ha pasado. Con 40 años ya, no es que vea el momento, es que ya no juego. Tomar la decisión es muy complicado, porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando este año estas disfrutando de menos minutos. Uno intenta entrenar al máximo todos los días, y cuando ya uno entrena demasiado bien es que juega poco. El que juega, normalmente, entrena poquito…”.