El Atlético de Madrid valora pagar 80 millones por Darwin Núñez

Aunque en las últimas horas el ex del Almería ha sido relacionado con el Barcelona y con el Newcastle, parecen ser dos opciones que no baraja. En caso de volver a LaLiga Santander, Darwin Núñez preferiría hacerlo de la mano del Atlético de Madrid, aunque su primera opción sería fichar por el Manchester City.

Noticias relacionadas Masterchef. Juanma Castaño podría haberse casado en secreto con Helena Condis

Así lo asegura el diario Récord, que señala que Rui Costa, presidente del Benfica, ha tasado en 80 millones de euros al uruguayo. Darwin Núñez podría sustituir a su compatriota Luis Suárez en el Atlético de Madrid. A favor de la llegada del delantero de 22 años jugarían los 26 goles que ha registrado en los 33 partidos que ha disputado esta temporada con el Benfica.

Darwin Núñez y los otros delanteros seguidos por el Atlético de Madrid

Luis Suárez no seguirá en el Atlético de Madrid, esto es algo que ya avanzamos en LAOTRALIGA el pasado 3 de enero y que confirmó la prensa italiana. Recientemente ha sido la inglesa la que se ha hecho eco de la noticia, hablando de los tres posibles recambios del uruguayo en el conjunto rojiblanco. Estos serían Lucas Boyé, Paulo Dybala y Dominic Calvert-Lewin. Si bien el primero tiene una cláusula de 25 millones de euros en el Elche, su precio será de 10 si el equipo ilicitano desciende. Por su parte, fichar a Dybala no supondría coste alguno para el Atlético de Madrid ya que termina contrato con la Juventus. No obstante, su ficha se elevaría por encima de los 7 millones.