Thanasis Androutsos, objetivo del Elche para la próxima temporada

El conjunto ilicitano está 8 puntos por encima de la salvación y ha comenzado a planificar la próxima campaña. Esto ha llevado al Elche a fijarse en Thanasis Androutsos, lateral diestro de 24 años.

El defensor tiene contrato hasta 2023 con el Olympiacos de El Pireo y su fichaje resultaría bastante asequible el próximo verano. Esto es algo que querría aprovechar, además del Elche, el Alanyaspor en Turquía y el Legia de Varsovia en Polonia para hacerse con Thanasis Androutsos. El internacional griego, por su parte, podría considerar como una gran oportunidad el poder probar fortuna en LaLiga Santander de la mano del equipo alicantino.

El conjunto ilicitano cerró el mercado invernal fichando sobre la bocina a Lucas Pérez al Cádiz. “Esto es fútbol y los dos clubes han llegado a un acuerdo. Allí me dan confianza, un año más si nos salvamos”, explicaba el gallego justificando su cambio de equipo.

“Es algo común en el mundo del fútbol. Los dos clubes han llegado a un acuerdo y al Elche le ha interesado, porque de no ser así no me habría traspasado. He sido muy feliz y he jugado, pero se me abre otro camino”, prosiguió Lucas Pérez.

“Tener un año más de contrato en Cádiz me da confianza y seguridad”, reiteró el jugador en su presentación, donde se mostró agradecido al Elche por haber apostado por él el pasado verano cuando venía de una etapa complicada en el Alavés.