Luis Suárez no renovará con el Atlético de Madrid

Con el cambio de año, el delantero de 34 años ya es libre para negociar con otros equipos. Luis Suárez termina contrato con el Atlético de Madrid y ambas partes habrían decidido separar sus caminos en verano. El ex de Barcelona, Liverpool y Ajax parece que abandonará LaLiga Santander y presumiblemente el fútbol europeo.

De momento, el periodista Miguel Martín Talavera de la Cadena SER, afirmó en Carrusel Deportivo que “Luis Suárez no va a renovar con el Atlético de Madrid”.

😮💭 Dice @Tala_Radio que "Luis Suárez no va a renovar con el @Atleti"... ¿Tú lo renovarías? 👀 — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 2, 2022

Los posibles destinos de Luis Suárez si sale del Atlético de Madrid

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, tanto el Corinthians como el Inter de Miami están interesados el uruguayo. Entre ambas opciones, según manifestó el curso anterior, Luis Suárez tendría preferencia por la segunda. Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, declaró el atacante.