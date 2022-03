Jan Oblak rechaza fichar por el Newcastle

El guardameta de 29 años, que en verano entrará en su último año de contrato con el Atlético de Madrid, ve con buenos ojos recalar en la Premier League tal y como contaba recientemente Kieran Trippier. No obstante, el Newcastle, el equipo en el que recaló éste en enero, no es una opción para Jan Oblak.

Según apuntan desde Inglaterra; Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal o Manchester United serían equipo atractivos para el esloveno. No así el Newcastle por mucho dinero que pudiese ofrecer a Jan Oblak.

Trippier y la conversación para llevar a Oblak al Newcastle

Kieran Trippier ha sido uno de los fichajes de renombre de un Newcastle que mira con ambición a la próxima ventana de transferencias. Es por ello por lo que fue preguntado por Jan Oblak. Por la posibilidad de que éste recale en la Premier League y también por la posibilidad de que ambos se reencuentren en el Newcastle, que busca nuevo portero de cara al siguiente curso.

“Es uno de los mejores porteros del mundo. Creo que sería increíble en la Premier League. ¿Cuál podría ser su destino, esa es la cuestión? He tenido conversaciones con él sobre la Premier League. Siempre me ha hecho preguntas. Por supuesto, me encantaría verlo en la Premier League. ¿Que viniera al Newcastle o a la Premier? Nunca se sabe lo que podría pasar”, señaló Kieran Trippier.

“Para mí, definitivamente está en lo más arriba de los porteros, especialmente en el tiempo que he pasado en el Atlético de Madrid. La cantidad de puntos que nos dio y su forma de parar es probablemente el mejor del mundo, seguro”, agregó.