La destitución de Vicente Moreno acerca a Diego Martínez al Espanyol

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA, el cuadro perico pretende que Diego Martínez tome las riendas del equipo de cara a la próxima temporada. La destitución de Vicente Moreno a falta de dos jornadas para el final de Liga no ha hecho más que confirmarlo. No obstante, hasta que termine el campeonato, será Luis Blanco, técnico del filial, el que se hará cargo del Espanyol.

El conjunto blanquiazul tiene claro que de cara al siguiente curso quiere a Diego Martínez como entrenador. Sin embargo, no habría alcanzado un acuerdo todavía con el ex del Granada. Esto es algo que están tratando de aprovechar varios equipos de LaLiga Santander. El último de ellos, el Valencia, que ha sondeado a Diego Martínez como posible recambio de Bordalás si es que finalmente el alicantino dimite como técnico. Lo mismo sucede con el Sevilla, donde la continuidad de Julen Lopetegui empieza a estar cuestionada, lo que ha llebado a la dirección deportiva a pensar en el ex del Granada. También el Celta de Vigo se lanzaría a por Diego Martínez si Eduardo Coudet no siguiese al frente del equipo.

Cannavaro, alternativa a Diego Martínez para el Espanyol

Todo esto ha llevado al Espanyol a pensar en Fabio Cannavaro como alternativa. La llegada del italiano estaría avalada por Domingo Catoira, el nuevo director deportivo del cuadro perico. El que fuera futbolista del Real Madrid y de la Juventus, sin equipo desde que dirigiese al Guangzhou Evergrande, quiere entrenar en Europa. Si bien dicha posibilidad se la había ofrecido a Fabio Cannavaro el Torino, el italiano ha rechazado esta opción porque quiere entrenar en LaLiga Santander, donde esperará un movimiento por parte del Espanyol.