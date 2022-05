Cazan al agente de Dest y de Arambarri en las oficinas del Valencia

Luis Alonso, de Stellar Group, se ha reunido con Anil Murthy en Mestalla. El agente de Dest, del Barcelona, y de Mauro Arambarri, del Getafe, podría haber tratado la llegada de ambos futbolistas al Valencia.

Y es que Dest, pese a tener contrato hasta 2025, no cuenta para el Barcelona, que le ha tasado en 25 millones de euros. No obstante, de no llegar ninguna oferta de su agrado, podría ceder a este lateral diestro de 21 años, algo que querría aprovechar el Valencia para ofrecerle acomodo.

En el caso de Mauro Arambarri es él el que querría dar por finalizada su etapa en el Getafe. “Creo que he cumplido con el club”, manifestaba el centrocampista de 26 años, que este verano entrará en su último año de contrato con el conjunto azulón.

El Valencia ya quiso fichar a Mauro Arambarri en enero

Esto dará al club de Mestalla la posibilidad de fichar a un futbolista al que ya trató de reclutar en el mercado invernal a través de Bordalás. “Él me ha llamado en enero pero yo estoy con la mente aquí en Getafe y es un tema de clubes y ahí ya no me meto. Pero mi relación es buena porque yo de mi parte he dado también lo que él pedía de un jugador”, admitió el propio Mauro Arambarri.

Bordalás, por su parte, reconoció que intentó su fichaje en verano. “Mauro Arambarri es un jugador muy atractivo para el Valencia. Ojalá pudiéramos tenerle. Es una de las posibilidades que hay”, manifestó el técnico del Valencia.