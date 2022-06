Vitolo está dispuesto a jugar con Las Palmas en Segunda

El pasado mes de mayo contamos en LAOTRALIGA que el extremo de 32 años quería volver al conjunto canario y sus planes no han cambiado pese a que el equipo amarillo no ha ascendido a Primera División. Sin sitio en el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta 2024, la opción preferida de Vitolo y de su familia es regresar a Las Palmas.

Noticias relacionadas Selección. Jesús Casas desvela el nombre de un futbolista al que Luis Enrique no llevará a la Selección

Así lo asegura ahora el diario AS, que señala que hay voluntad por ambas partes e interés por llegar a un acuerdo entre las partes. El Atlético de Madrid no se opondrá a la salida de Vitolo, que ya esta temporada ha jugado en calidad de cedido en el Getafe. No obstante, su elevada ficha podría suponer un problema para Las Palmas.

Fichar a Vitolo y retener a Alberto Moleiro, objetivos de Las Palmas

La delicada situación económica del Barcelona ha llevado al equipo catalán a querer repetir la fórmula a través de la cual se hizo con uno de sus fichajes más rentables. Y es que, al igual que hiciera con Pedri, el conjunto azulgrana vuelve a mirar a Las Palmas en busca de refuerzos. Ahora al que querría atar es a Alberto Moleiro, centrocampista de 18 años.

La intención del Barcelona sería cerrar su fichaje y dejarle una temporada más como cedido en Las Palmas. Tal vez ésa sea la única opción que tenga el conjunto canario para retener a Alberto Moleiro en sus filas tras no haber logrado ascender a Primera División.

Cuestionado por el interés del Barcelona en su futbolista, el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, señalaba: “No estamos en esa clave de desprendernos de él. Nosotros también queremos estar en Primera División, y para eso debemos salvaguardar nuestros valores. Nosotros tenemos que conciliar el interés de estos jugadores con los del club. De momento tiene contrato con nosotros, y sí puedo garantizar que la próxima temporada seguirá aquí, jugando de amarillo”.