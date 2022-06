Pacha Espino reconoce que le gustaría jugar en el Atlético de Madrid

Días después de que Ángel Torres descartase su fichaje por el Getafe, club al que según él se había ofrecido, el futbolista del Cádiz no ha escondido en qué equipo de LaLiga Santander le gustaría jugar. Pacha Espino sueña con defender la elástica del Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas Selección. Jesús Casas desvela el nombre de un futbolista al que Luis Enrique no llevará a la Selección

“¿Un sueño? Me gustaría jugar en el Atlético de Madrid”, admitió al ser cuestionado al respecto en Canal 10. Pacha Espino termina contrato con el Cádiz en 2023 y el conjunto amarillo vería con buenos ojos hacer caja por él este verano. El uruguayo de 30 años, por su parte, tampoco escondió que le gustaría seguir su carrera en LaLiga Santander.

Habrá que ver si el Atlético de Madrid recoge el guante de Pacha Espino. La llegada de Reinildo Mandava ha desplazado a Renan Lodi a posiciones más adelantadas, por lo que el cuadro colchonero no descarta sumar a un nuevo futbolista en su demarcación. El Atlético de Madrid, además, no descarta hacer caja por este último, lo que podría llevar a Pacha Espino al Wanda Metropolitano.

El de mejor rendimiento en @Cadiz_CF @pachaespino. La selección 🇺🇾, su pasado por @Nacional, su sueño de jugar en... Quién lo hizo pasar peor dentro de una cancha... @Punto_Penal @canal10uruguay

👇👇https://t.co/rWcZRkm52Z — Daniel De Leon (@delaion2511) June 13, 2022

El ofrecimiento de Pacha Espino al Getafe

El lateral zurdo de 30 años fue ofrecido al conjunto azulón como recambio de Mathías Olivera después de que éste fuera traspasado al Nápoles. Sin embargo, Ángel Torres, presidente del Getafe, reconoció públicamente que Pacha Espino no interesaba al club madrileño. “No nos interesa. Nos lo han ofrecido, pero no hay nada más”, fueron las palabras del dirigente.

El defensor no ocupa plaza de extracomunitario y su fichaje podría resultar muy asequible dado que termina contrato con el Cádiz en 2023.