El regreso de Emerson a LaLiga de la mano del Atlético de Madrid gana enteros

Sime Vrsaliko termina contrato a final de temporada y Simeone no cuenta con Daniel Wass. Esto obligará al Atlético de Madrid a fichar a nuevos laterales diestros de cara al siguiente curso, lo que le ha llevado a reactivar su interés por Emerson Royal, actualmente en las filas del Tottenham.

Según el diario AS, el futbolista de 23 años es la prioridad del conjunto rojiblanco, que piensa en Pablo Maffeo, del Real Mallorca, como alternativa. Emerson Royal, ex de Barcelona y Betis, vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander de la mano del Atlético de Madrid. No obstante, el Tottenham pedirá por él más de los 25 millones de euros que pagó por su fichaje. ¿Estará dispuesto el Atlético de Madrid a tal esfuerzo económico por Emerson Royal?

Cuestionado por el Atlético de Madrid recientemente, el lateral señalaba: “Me ha llegado el interés. Ahora estoy en un momento bueno... pero no sé qué pasará en el futuro. Me gusta que los equipos vean mi fútbol”. “¿Si firmaría un Emerson por la derecha y Lodi en la izquierda? No lo sé”, añadió Emerson Royal.

Pablo Maffeo resultaría más asequible para el Atlético de Madrid que Emerson

En lo que a Pablo Maffeo respecta, el Real Mallorca ha adquirido en propiedad al futbolista de 24 años por 3,5 millones de euros. No obstante, como contamos en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid podría cerrar su fichaje por unos 7 millones. Tampoco se descarta que el cuadro colchonero fiche a Emerson Royal y a Pablo Maffeo.