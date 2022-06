Pere Guardiola no descarta el fichaje de Umtiti por el Girona

El conjunto catalán se muestra ambicioso en su regreso a Primera División. Un futbolista que ya ha sido relacionado con el Girona es Samuel Umtiti, del que el Barcelona quiere desprenderse. Cuestionado al respecto, Pere Guardiola no ha descartado su fichaje.

“No descartamos que Umtiti fiche por el Girona”, señalaba el presidente del Consejo de Administración del Girona en la Ser. No obstante, Pere Guardiola añadía: “De esas cosas hablad con Quique Cárcel y Michel”. Samuel Umtiti sólo ha disputado un partido con el Barcelona esta temporada y su situación no parece que vaya a cambiar pese a que tiene contrato con el club catalán hasta 2026. No obstante, su elevada ficha complica su salida. Aún así Samuel Umtiti ha sido relacionado con el Olympique de Lyon, el equipo en el que militaba antes de fichar por el Barcelona, y ahora con el Girona.

⚪️🔴 PERE GUARDIOLA, en directe al #QuèThiJugues



😂🫣 "No descartem que Umtiti fitxi pel Girona" pic.twitter.com/1J2xVXFGPv — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) June 20, 2022

El regreso del Girona a Primera División

Para el Girona, a la tercera fue a la vencida: perdió las dos últimas finales de la promoción de ascenso a Primera a División de manera cruel, contra el Elche y el Rayo Vallecano, pero este domingo venció al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (1-3) y celebró su regreso a la máxima categoría, tres años después.

El equipo, liderado por Míchel Sánchez desde el banquillo y por Cristhian Stuani desde el verde, vivirá así su tercera campaña en la élite, tras competir en Primera en la 2017-18 con Pablo Machín y en la 2018-19 con Eusebio Sacristán.

En las últimas diez temporadas, el Girona ha jugado dos años en Primera, ha festejado un ascenso directo (2016-17), ha jugado cinco finales del playoff y una semifinal y ha celebrado una permanencia agónica en Segunda.

El regreso a Primera encumbra a Míchel, que enlaza su tercer ascenso a la élite tras los conquistados con el Rayo (2018) y el Huesca (2020). Y a Stuani, que fue pichichi con 22 dianas, empatado con Borja Bastón (Oviedo), y que en el playoff ha cantado dos goles. El charrúa, de 35 años, ya es el máximo goleador histórico del club, con 106 tantos en 177 partidos, y su mejor jugador de la historia.