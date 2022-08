Nuevos fichajes de DAZN llegan procedentes de El Chiringuito

Edu Aguirre no estará sólo en su nueva aventura. Álex Silvestre ha sido anunciado como nuevo fichaje de DAZN y ambos compatibilizarán su nuevo trabajo con el que ya ejercían en El Chiringuito.

“Yo también me apunto. Qué ganas de que ruede el balón en DAZN. Por cierto, nos vamos a ver mucho en Mestalla esta temporada”, decía este último en un vídeo difundido en redes sociales.

Sandra Díaz Arcas, que coincidió con Edu Aguirre y con Álex Silvestre en El Chiringuito, ha sido otro de los fichajes de última hora anunciados por DAZN. “Ya estoy aquí. ¡Por fin! Qué ganas tenía”, declaraba tras conocerse cuál iba a ser su nueva aventura.

La salida de Sandra Díaz de El Chiringuito

Si bien Edu Aguirre y Álex Silvestre compatibilizarán su trabajo con el que ya ejercían en El Chiringuito, Sandrá Díaz Arcas abandonó el pasado mes de junio el programa que dirige y presenta Josep Pedrerol. La que fuera la voz de la audiencia desde la salida de Irene Junquera, dejó su cargo tras seis años. Así lo comunicó la propia Sandra Díaz Arcas en El Chiringuito cuando Josep Pedrerol solicitó su presencia.

“Me voy. Dejo El Chiringuito. Sentía que era el momento. Creo que la vida son etapas, y lo sentía así. Me ha costado muchísimo tomar la decisión. Ha sido muy dura pero, bueno, ya está tomada”, transmitía la periodista a los espectadores.

Sandra Díaz Arcas aprovechó la ocasión para dar las gracias a Josep Pedrerol: “Gracias Josep. Gracias por la oportunidad que me diste tan jovencita. He sido muy feliz, es la realidad. Me llevo mucha gente”.

“Has sido una compañera increíble. Hemos aprendido de ti en momentos de alegría, de tristeza... Ha habido de todo en seis años. Has realizado un papel importante como es ser la cara de los que nos ven. Eso es una responsabilidad”, contestaba, agradecido, el presentador y director de El Chiringuito.

“Ha sido precioso porque he recibido mucho cariño. Lo he notado”, concluía Sandra Díaz Arcas entre lágrimas.