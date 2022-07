Nuevo trabajo para Edu Aguirre fuera de El Chiringuito

Movistar busca modernizarse y contará con nuevos comentaristas en los partidos. Uno de los profesionales por los que ha apostado la cadena es por Edu Aguirre, que estará a pie de campo de inalámbrico en los partidos de LaLiga que juegue el Real Madrid. En esta nueva aventura, el periodista tendrá como compañero a Iker Casillas, que ejercerá como comentarista en los encuentros que dispute el conjunto blanco.

El fichaje de Edu Aguirre por Movistar ha generado tal revuelo que El Chiringuito se ha pronunciado al respecto. A través de un mensaje tranquilizador para sus seguidores, señalaba en redes sociales: “Edu Aguirre será la revelación de Movistar… Pero tranquilos que seguirá en ‘El Chiringuito’ con nosotros”.

Tebas y los cambios que han llevado a Edu Aguirre a Movistar

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue preguntado semanas atrás por la continuidad de Carlos Martínez como narrador. “No me compete a mí, pero está claro que la locución necesita cambios”, fue su respuesta.

Javier Tebas explicó que Movistar, que tiene los derechos junto a DAZN, había delegado en LaLiga la elección de los comentaristas, no así DAZN, que había apostado por ponerlos ella misma. El presidente de LaLiga incitó a buscar a “gente joven válida”, sobre todo del mundo de la radio, “que tienen que tener una oportunidad”.

“Carlos Martínez no sé si estará o no, esto se hizo la semana pasada. No son cosas que dependan de mí. Creo que se necesitaba algún cambio, aunque nos podamos equivocar. Hemos comprobado que era necesario cambiar”, añadió. Finalmente Carlos Martínez sí que estará, aunque a él se le han sumado Edu Aguirre y otras tantas caras nuevas.