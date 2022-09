Di Francesco reconoce el interés del Sevilla

El técnico italiano, sin equipo desde que dejase el Hellas Verona a finales de 2021, sueña con volver a entrenar en la Serie A o en España, donde no ha tenido la fortuna de hacerlo. No obstante, en 2019 recibió una llamada de Monchi, cuando éste se volvió a hacer cargo de la dirección deportiva del Sevilla tal y como el propio Eusebio di Francesco ha reconocido.

“Me gustaría un proyecto en Italia o en España, donde se juega con el 1-4-3-3 o el 1-4-2-3-1 que me gustan; hasta en mentalidad coincidimos. En el pasado, por ejemplo, el Sevilla se interesó por mí”, confesaba en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

Cabe señalar que Eusebio di Francesco fue el entrenador por el que Monchi apostó cuando tomó la dirección deportiva de la Roma. No obstante, negó que fuera a apostar por él a su regreso al Sevilla: “Eusebio es una persona a la que admiro, con la que he convivido dos años magníficos en Roma, pero para nada es primera opción ni mucho menos. No van por ahí los tiros. Di Francesco no va a venir al Sevilla”.

¿Puede relevar Eusebio di Francesco a Lopetegui en el Sevilla?

Finalmente Monchi se decantó por Julen Lopetegui, una apuesta que hoy se tambalea. ¿Será Eusebio di Francesco su recambio si el Sevilla termina prescindiendo de sus servicios? De momento, gracias a los últimos resultados, Lopetegui ha cogido aire. Además, su elevado finiquito juega a favor de su continuidad en el Sevilla.