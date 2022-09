Eric García, en defensa del futbolista que le ha relevado como centro de las críticas en la Selección

Acostumbrado a la crudeza de la crítica, Eric García, central internacional del Barcelona, aseguró que no le afectan en su rendimiento y admitió que “por desgracia” se tuvo que acostumbrar a ellas, agradecido al seleccionador Luis Enrique por la confianza que siempre ha mantenido en él. Una situación similar es la que vive ahora Ferran Torres, al que ha querido defender públicamente.

“La verdad es que no me afectan las críticas, por desgracia me tuve que acostumbrar sobre todo la temporada pasada. Al principio te sorprende un poco pero pronto entiendes lo que tienes que hacer, escuchas a los entrenadores que son los que más saben y a las personas que siempre están contigo que es lo importante”, aseguró en rueda de prensa en la concentración de la Selección.

En la situación que durante muchos meses se ha sentido él, ahora ve a su compañero del Barcelona Ferran Torres: “A veces por desgracia los futbolistas nos tenemos que acostumbrar a la crítica y Ferran ha demostrado lo gran futbolista que es”.

“Sus números son espectaculares, en la Selección lo ha demostrado y no tengo ninguna duda de él. A veces el balón no quiere entrar pero le veo con mucha confianza y al final si trabajas de la forma correcta las cosas llegan por sí solas”, aseguró.

En lo personal, mostró máximo agradecimiento a Luis Enrique que siempre lo ha convocado independientemente de los minutos que tuviese en su club. “Que el míster confíe en ti cuando no tienes tantos minutos como me tocó pasar, te refuerza y te hace dar el máximo cada vez que juegas porque le tienes que devolver la confianza”, dijo.

“Tengo que estar muy agradecido a Luis Enrique por la confianza que me ha demostrado desde el principio. No era fácil para él y me siento agradecido y con confianza. Lo que me pide en el campo es muy parecido al Barça. Siempre pienso en devolverle la confianza que me ha dado”, reconoció.

Una de las novedades en esta concentración de Luis Enrique es el empleo de un ‘walkie’ a través del que se comunica desde el andamio con sus jugadores en los entrenamientos: “Le sirve al míster para corregir ya que ve los entrenos muchas veces dese el andamio y no puede hablar con los que están más lejos. Es algo más efectivo y la verdad que novedoso”.

“Está evolucionando mucho todo en el fútbol y en la Selección lo estamos comprobando con la pantalla gigante, ahora con los micrófonos. La tecnología cada vez avanza más, al míster le gusta y son efectivas”, añadió.

Por último puso la mente en los compromisos ante Suiza y Portugal, con el objetivo de volver a estar en una fase final de la Liga de Naciones y sacarse la espina de la última final, ante Francia, por un fuera de juego que ha cambiado la norma posteriormente.

“Era algo bastante obvio que esa jugada era fuera de juego. En la charla nos dijeron que la habían cambiado, un poco tarde porque nos jodió un título pero han rectificado”, lamentó.

“Ojalá podamos volver a llegar a una fase final de la Liga de Naciones. Suiza y Portugal son dos rivales muy complicados, estamos preparándonos muy bien y si hacemos las cosas que tenemos que hacer, estoy seguro de que vamos a llegar a la Final Four”, concluyó.